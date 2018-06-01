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«Организатор» покушения на Бабченко заявил о работе на контрразведку Украины

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Фото: REUTERS/Volodymyr Hontar
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Украинский предприниматель Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины и заранее знал об инсценировке «убийства».

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Об этом Герман рассказал на заседании Шевченковского районного суда Киева, где ему была избрана мера пресечения –– арест на два месяца.

При этом прокурор Руслан Кравченко опроверг заявления подозреваемого, отметив, что Герман никогда не сотрудничал со спецслужбами Украины.

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию, это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Прокурор пояснил, что информация была оперативно проверена после выступления Германа в суде.

29 мая на Украине была распространена информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Это подтвердило МВД республики, а также депутат Верховной рады Антон Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин, который даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил, что  «убийство» было «спецоперацией» ведомства с целью задержать реального заказчика преступления.

Через некоторое время был задержан директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман.

Мировое сообщество осудило действия Киева, отметив, что власти не должны манипулировать фактами и распространять ложную информацию.

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