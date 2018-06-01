Украинец Цымбалюк признался в «убийстве» Бабченко

Гражданин Украины Алексей Цымбалюк заявил, что именно он является исполнителем «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

В Facebook Цымбалюк рассказал, что ему предложили совершить убийство журналиста и он «принял заказ», а затем сообщил о подготовке преступления в Службу безопасности Украины (СБУ).

«После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу», — написал Цымбалюк.

При этом он отметил, что раскрывать подробности и комментировать произошедшее не будет из-за подписки о неразглашении.

Ранее в СБУ сообщили, что организатором «покушения» на Бабченко является директор украинского предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман. В настоящее время подозреваемый задержан.

29 мая МВД Украины сообщило об убийстве Аркадия Бабченко возле его квартиры в Киеве. Также о гибели журналиста рассказали депутат Верховной рады Антон Геращенко и глава МИДа Украины Павел Климкин, который даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который объявил, что произошедшее было инсценировкой, которая якобы была необходимо для поимки настоящего заказчика.

При этом сам Бабченко, рассказывая о подробностях постановки убийства, отметил, что не в курсе, зачем вообще нужна была инсценировка.

Международные организации, Россия и многие страны Европы резко осудили действия СБУ, отметив, что власти не должны манипулировать фактами и предоставлять недостоверную информацию.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Киев «в очередной раз доказал, что ему нельзя верить».