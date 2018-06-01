Пушков прокомментировал удивление Киева на реакцию о «воскрешении» Бабченко

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал удивление главы МВД Украины Арсена Авакова мировой реакцией на инсценировку «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Сенатор отметил, что мировое сообщество также шокировано действиями Киева.

«Аваков удивлен мировой реакцией на «спецоперацию» с Бабченко. А в мире в шоке от циничной постановки в Киеве. В ней справедливо усмотрели попытку грубой манипуляции общественным мнением. Но я не удивлен, что Аваков удивлен: киевские власти живут в другом измерении», –– написал Пушков в Twitter.

31 мая в ответ на критику международных организаций и европейских стран Аваков заявил, что украинские спецслужбы не намерены слушать мнение «псевдоморальных авторитетов».

«Мне удивительны заявления многих международных организаций: «Что это такое — дезинформировали общество». Вы что хотели, чтобы Бабченко был убит?» — сказал министр.

Во вторник МВД Украины сообщило, что гражданин России Аркадий Бабченко застрелен на пороге своей квартиры в Киеве.

О гибели журналиста также рассказали депутат Верховной рады Антон Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин, который даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что «убийство» было инсценировкой с целью предотвратить реальное покушение.

Мировое сообщество резко осудило действия СБУ, отметив, что власти не должны манипулировать фактами и предоставлять недостоверную информацию. Международная федерация журналистов назвала «спецоперацию» Киева цирком.