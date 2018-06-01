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Пушков прокомментировал удивление Киева на реакцию о «воскрешении» Бабченко

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Фото: TASS/DPA/Emile Alain Ducke
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал удивление главы МВД Украины Арсена Авакова мировой реакцией на инсценировку «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

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Сенатор отметил, что мировое сообщество также шокировано действиями Киева.

«Аваков удивлен мировой реакцией на «спецоперацию» с Бабченко. А в мире в шоке от циничной постановки в Киеве. В ней справедливо усмотрели попытку грубой манипуляции общественным мнением. Но я не удивлен, что Аваков удивлен: киевские власти живут в другом измерении», –– написал Пушков в Twitter.

31 мая в ответ на критику международных организаций и европейских стран Аваков заявил, что украинские спецслужбы не намерены слушать мнение «псевдоморальных авторитетов».

«Мне удивительны заявления многих международных организаций: «Что это такое — дезинформировали общество». Вы что хотели, чтобы Бабченко был убит?» — сказал министр.

Во вторник МВД Украины сообщило, что гражданин России Аркадий Бабченко застрелен на пороге своей квартиры в Киеве.

О гибели журналиста также рассказали депутат Верховной рады Антон Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин, который даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что «убийство» было инсценировкой с целью предотвратить реальное покушение.

Мировое сообщество резко осудило действия СБУ, отметив, что власти не должны манипулировать фактами и предоставлять недостоверную информацию. Международная федерация журналистов назвала «спецоперацию» Киева цирком.

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