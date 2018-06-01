Песков назвал инсценировку убийства Бабченко развесистой клюквой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о возможной причастности России к «убийству» журналиста Аркадия Бабченко — инсинуации, а всю историю в целом можно назвать развесистой клюквой.

«Если говорить в шутку, не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим. Вся эта история является не чем иным, как развесистой клюквой», — сказал представитель Кремля еще раз отметив, что не знает, как иностранные журналисты смогут корректно перевести его слова.

Также Пескова попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что заказчиком «убийства» Бабченко был некий человек, который якобы работает в «фонде Путина». Пресс-секретарь главы государства ответил, что таких фондов в России не существует.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая на лестничной клетке своего дома, на самом деле жив. По его словам, инсценировка убийства журналиста была частью спланированной операции для предотвращения покушения на него.