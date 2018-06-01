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Луценко объяснил дипломатам G7 цель инсценировки убийства Бабченко

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак разъяснили послами стран «большой семерки» (G7) цель инсценировки убийства Аркадия Бабченко. Встреча с дипломатами состоялась в Киеве.

Ее организаторы акцентировали внимание международного сообщества на том, что «выбранная ими стратегия позволила не допустить гибели журналиста и пресечь преступление», а также «задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления», сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Луценко и Грицак также рассказали, что спецслужбам удалось собрать информацию о возможных потенциальных жертвах, против которых «вероятно готовились террористические акты и убийства».

Ранее Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко провести пресс-конференцию и ответить на вопросы по инсценировке убийства Бабченко. Там также выразили обеспокоенность свободой СМИ на территории этой страны.

29 мая СМИ и правоохранительные органы Украины сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Уже на следующий день СБУ объявила, что всё это инсценировка, а журналист жив.

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