Пушков назвал историю с Бабченко «нагромождением фейков»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ситуацию вокруг инсценировки покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве «нагромождением фейков». Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Умножение лжи: вслед за облитым свиной кровью Бабченко возник "расстрельный список" из 47 человек. "Новая" Украина как нагромождение фейков. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 3, 2018

Ранее Пушков заявил, что история с Бабченко еще раз показала — Киеву нельзя верить. Сенатор подчеркнул, что в обмане всего мира приняли участие и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и премьер страны Владимир Гройсман.

29 мая СМИ и украинские правоохранители сообщили об «убийстве» Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Уже на следующий день СБУ объявила, что журналист жив, а произошедшее было инсценировкой.

Мировое сообщество резко отреагировало на эту историю. Постановочную смерть мужчины осудили такие международные организации, как ОБСЕ, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов, а также ряд стран, в том числе Россия. Западные СМИ также отметили, что после такой инсценировки доверие к властям Украины значительно снизится.

1 июня глава украинской генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что «потенциальными жертвами заказчиков покушения» на журналиста могли стать 47 человек. По его словам, большинство из них представители СМИ.