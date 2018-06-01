Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить почти 50 человек

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «потенциальными жертвами заказчиков покушения» на российского журналиста Аркадия Бабченко могли стать 47 человек. По его словам, большинство из них представители СМИ.

Прокурор рассказал, что спецслужбы уже уведомили фигурантов списка об опасности, в настоящее время «организуется их защита». Так, журналисты и телеведущие украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что получили уведомления от правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе встречи с послами стран «большой семерки» (G7) в Киеве разъяснили дипломатам цель инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

29 мая СМИ и украинские правоохранители сообщили об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Уже на следующий день СБУ объявила, что это была инсценировка, а журналист жив.

Мировое сообщество резко отреагировало на произошедшее. Постановочную смерть журналиста осудили такие международные организации, как ОБСЕ, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов, а также ряд стран, в том числе Россия. Западные СМИ отмечают, что после такой инсценировки доверие к украинской власти значительно снизится.