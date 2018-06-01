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Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить почти 50 человек

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Фото: TAСС/Zuma/Danil Shamkin
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «потенциальными жертвами заказчиков покушения» на российского журналиста Аркадия Бабченко могли стать 47 человек. По его словам, большинство из них представители СМИ.

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Прокурор рассказал, что спецслужбы уже уведомили фигурантов списка об опасности, в настоящее время «организуется их защита». Так, журналисты и телеведущие украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что получили уведомления от правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе встречи с послами стран «большой семерки» (G7) в Киеве разъяснили дипломатам цель инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

29 мая СМИ и украинские правоохранители сообщили об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Уже на следующий день СБУ объявила, что это была инсценировка, а журналист жив.

Мировое сообщество резко отреагировало на произошедшее. Постановочную смерть журналиста осудили такие международные организации, как ОБСЕ, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов, а также ряд стран, в том числе Россия. Западные СМИ отмечают, что после такой инсценировки доверие к украинской власти значительно снизится.

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