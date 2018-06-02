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Ганапольский и Киселев попали в «список жертв» организатора «убийства» Бабченко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В список из 47 потенциальных жертв подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко вошли украинские журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Осман Пашаев.

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Об этом они сообщили по итогам встречи с генпрокурором Украины Юрием Луценко и представителями спецслужб страны, передает ТАСС.

«Те, кто организовывал покушение на Бабченко или «убийство» Бабченко, — это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными», — приводит слова Ганапольского телеканал «112. Украина».

1 июня Луценко заявил, что «потенциальными жертвами заказчиков покушения» на Бабченко могли стать 47 человек. По его словам, большинство из них представители СМИ.

29 мая СМИ и украинские правоохранители сообщили об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Уже на следующий день СБУ объявила, что это была инсценировка, а журналист жив.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что утверждения Киева о возможной причастности России к «убийству» журналиста Аркадия Бабченко — инсинуации, а всю историю в целом можно назвать развесистой клюквой.

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