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Депутат рады рассказал о позоре главы МИДа Украины

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Фото: ТАСС/Максим Паб
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался опозорен из-за «спецоперации» СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко.

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По его словам, Климкин не знал о постановочном характере «смерти» Бабченко и на международном уровне заявлял об убийстве журналиста.

«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать», — сказал Павленко в эфире NewsOne.

Депутат отметил, что действия Службы безопасности Украины нанесли урон не только имиджу Климкина, но и имиджу всей страны.

Павленко не единственный украинский политик, раскритиковавший «спецоперацию». Ранее депутат рады Михаил Добкин назвал инсценировку дешевым спектаклем и позором.

Информация о том, что Аркадий Бабченко застрелен в Киеве, появилась 29 мая. Данные подтвердили в МВД Украины. Об «убийстве» журналиста также заявили депутат рады Антон Геращенко и глава МИДа Павел Климкин, который во время выступления в ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

30 мая Бабченко появился на пресс-конференции глава СБУ Василия Грицака, который объяснил инсценировку необходимостью предотвратить якобы реально готовящееся покушение на журналиста и поймать заказчиков.

Мировое сообщество осудило действия Киева, указав, что власти не должны манипулировать фактами и распространять ложь.

В России отметили, что действия Киева говорят о том, что украинским властям нельзя верить.

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