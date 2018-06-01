Порошенко призвали дать пресс-конференцию по ситуации с Бабченко

Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко провести пресс-конференцию и ответить на вопросы по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. В связи действиями СБУ комитет обеспокоен последствиями для свободы СМИ. Соответствующее заявление распространила в пятницу организация.

«Господин президент, как вы заявляли, вы были полностью информированы об операции под руководством СБУ и поздравили службу с успехом. Но остались вопросы, и мы считаем, что вы тот, кто лучше всех может на них ответить. Мы призываем вас как можно скорее провести пресс-конференцию с участием соответствующих украинских официальных лиц», — приводит заявление РИА «Новости».

29 украинские СМИ сообщили, что Бабченко якобы был убит в подъезде собственного дома. На следующий день стало известно, что он выжил. Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что убийство инсценировало ведомство для предотвращения реального покушения на журналиста. При этом Грицак без предварительного расследования возложил вину за случившееся на Россию и сообщил о задержании организатора покушения. В тот же день сам Бабченко появился на пресс-конференции и извинился перед родственниками и друзьями за случившееся. Он подтвердил, что спецоперация готовилась два месяца.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсценировку журналиста развесистой клюквой.