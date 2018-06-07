Президент России заявил о желании Европы отменить санкции против Москвы

Российский президент Владимир Путин во время «прямой линии» сообщил, что в Европе уже публично говорят о необходимости отмены санкций против РФ.

«Они говорят не только это на ухо, они публично уже говорят», — сказал Путин.

Он отметил, что подобные переговоры велись в том числе с лидерами Франции, Германии и Австрии.

Весной 2014 года Крым вошел в состав России в результате проведения референдума. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ санкции, как индивидуальные, так и против целых секторов экономики страны. Данные ограничительные меры регулярно продлеваются и расширяются.

Немецкий бизнес и многие политики неоднократно критиковали власти за слишком жесткую позицию в отношении России, отмечая, что Германия сама страдает от таких действий. Так, только приблизительный ущерб от санкций против РФ оценивается в $1,5 млрд.