Путин рассказал о российских амбициях в космической сфере

Россия должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть первенство в космической отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии».

«Мы должны вернуть себе и удерживать нашу компетенцию по запускам», — подчеркнул он. Президент добавил, что у России «амбициозные планы» в этой области. В частности, к 2022 году страна должна провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме, а к 2024 году использовать пилотируемые аппараты. Кроме того, будет активно развиваться космодром Восточный.

Комментируя назначение главой «Роскосмоса» бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, Путин отметил, что, несмотря на отсутствие профильного образования, Рогозин, шесть лет занимавшийся оборонной промышленностью, вполне компетентен. Однако «один в поле не воин» и он будет создавать команду, добавил российский лидер.

Президент подписал указ о назначении Рогозина главой «Роскосмоса» 24 мая. Источники «Известий» сообщили, что рассматриваются два варианта реформирования корпорации после смены руководства: формирование универсального ракетно-космического мегахолдинга на базе космической госкорпорации, концерна ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы» или слияние с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации.