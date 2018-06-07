Прямой эфир
Сюжет:

Путин рассказал о российских амбициях в космической сфере

0
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть первенство в космической отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии».

«Мы должны вернуть себе и удерживать нашу компетенцию по запускам», — подчеркнул он. Президент добавил, что у России «амбициозные планы» в этой области. В частности, к 2022 году страна должна провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме, а к 2024 году использовать пилотируемые аппараты. Кроме того, будет активно развиваться космодром Восточный.

Комментируя назначение главой «Роскосмоса» бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, Путин отметил, что, несмотря на отсутствие профильного образования, Рогозин, шесть лет занимавшийся оборонной промышленностью, вполне компетентен. Однако «один в поле не воин» и он будет создавать команду, добавил российский лидер.

Президент подписал указ о назначении Рогозина главой «Роскосмоса» 24 мая. Источники «Известий» сообщили, что рассматриваются два варианта реформирования корпорации после смены руководства: формирование универсального ракетно-космического мегахолдинга на базе космической госкорпорации, концерна ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы» или слияние с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал указ о назначении Рогозина главой «Роскосмоса»
Путин указал Рогозину на необходимость укрепить команду «Роскосмоса»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017