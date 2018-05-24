Путин подписал указ о назначении Рогозина главой «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Рогозина Дмитрия Олеговича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Путин предложил Рогозину возглавить госкорпорацию 24 мая на встрече в ходе Петербургского международного экономического форума. В ходе беседы глава государства также отметил необходимость укрепления команды госкорпорации. Кроме того, президент подчеркнул, что сейчас у Рогозина появилась возможность реализовать планы по укреплению и развитию «Роскосмоса», которые он разрабатывал, еще будучи зампредом правительства, курирующим оборонно-промышленный комплекс.

До этого информация о возможном назначении появилась в СМИ. Кроме того, сообщалось, что «Роскосмос» будет в будущем преобразован в ракетно-космический холдинг.