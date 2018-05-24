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Путин назначил Рогозина на должность главы Роскосмоса

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию «Роскосмос». Бывший вице-премьер согласился и пообещал оправдать доверие главы государства.

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — сообщил в ответ на предложение Дмитрий Рогозин.

Как сообщает ТАСС, встреча президента России Владимира Путина и бывшего вице-премьера прошла сегодня на полях Петербургского международного экономического форума.

14 мая многие СМИ сообщили, что Дмитрий Рогозин может возглавить «Роскосмос», который впоследствии будет преобразован в ракетно-космический холдинг.

В старом составе правительства России Дмитрий Рогозин курировал оборонно-промышленный комплекс и не вошел в обновленный состав кабмина

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