Путин назначил Рогозина на должность главы Роскосмоса

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию «Роскосмос». Бывший вице-премьер согласился и пообещал оправдать доверие главы государства.

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — сообщил в ответ на предложение Дмитрий Рогозин.

Как сообщает ТАСС, встреча президента России Владимира Путина и бывшего вице-премьера прошла сегодня на полях Петербургского международного экономического форума.

14 мая многие СМИ сообщили, что Дмитрий Рогозин может возглавить «Роскосмос», который впоследствии будет преобразован в ракетно-космический холдинг.

В старом составе правительства России Дмитрий Рогозин курировал оборонно-промышленный комплекс и не вошел в обновленный состав кабмина.