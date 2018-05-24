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Путин указал Рогозину на необходимость укрепить команду «Роскосмоса»

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления команды «Роскосмоса». Об этом он заявил на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

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Российский лидер отметил, что в компании должны работать ученые и организаторы высокого класса.

«Надо посмотреть в том числе и на укрепление команды, с тем чтобы отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Путин подчеркнул, что сейчас у Рогозина появилась возможность реализовать планы по укреплению и развитию «Роскосмоса», которые он разрабатывал, еще будучи зампредом правительства, курирующим оборонно-промышленный комплекс.

В свою очередь, бывший вице-премьер поблагодарил президента и пообещал выполнить эту задачу.

«Ответственность огромная, еще раз хочу сказать, что я сделаю всё, чтобы справиться с этой задачей», — отметил глава «Роскосмоса».

Путин предложил Рогозину возглавить госкорпорацию 24 мая. До этого информация о возможном назначении появилась в СМИ. Кроме того, сообщалось, что «Роскосмос» будет в будущем преобразован в ракетно-космический холдинг.

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