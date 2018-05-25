Итогом первого дня ПМЭФ-2018 стали кадровые перестановки в госструктурах. Президент Владимир Путин назначил бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин стал руководителем «Роскосмоса». По словам осведомленных источников «Известий», Игорь Шувалов сосредоточится на инвестициях в инфраструктурные проекты, развитии промышленности, строительства и цифровой экономики. Дмитрий Рогозин проведет реформу «Роскосмоса».

Приоритет для института развития

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Глава государства предложил ему пост руководителя Внешэкономбанка.

— Спасибо за доверие, не подведем, — ответил Игорь Шувалов.

Владимир Путин отметил, что ВЭБ необходимо докапитализировать.

Игорь Шувалов сменил на этом посту Сергея Горькова, у которого истек контракт, пояснил в ходе встречи с журналистами первый вице-премьер Антон Силуанов.

Источник «Известий», близкий к ВЭБу, рассказал, что команда Сергея Горькова проделала большую работу, в частности, по развитию цифровых и квантовых технологий, по запуску фабрики проектного финансирования.

— Игорь Шувалов сделает акцент на инвестировании в инфраструктурные проекты и сосредоточится на проектах промышленности, строительства, цифровой экономики, — утверждает собеседник «Известий». — В правительстве эти блоки курируют три вице-премьера: Виталий Мутко, Максим Акимов и Антон Силуанов. С ними у Игоря Шувалова хорошие отношения, и работа будет плотной. Кроме этого, он будет активно работать по повестке РЭЦа, АИЖК и Корпорации МСП.

Первый вице-премьер Антон Силуанов на форуме обозначил необходимость создания нового фонда поддержки инфраструктуры, напомнил завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

— Понятно, что в последнее время было много споров о различных институтах развития — по поддержке территорий, инноваций, реализации крупных инвестпроектов. Сейчас стоит вопрос о консолидации усилий по различным направлениям, — прокомментировал он назначение Игоря Шувалова на пост главы ВЭБа. — Одним из основных институтов развития сам по себе является ВЭБ. С другой стороны, он еще является зонтичной структурой для других институтов развития, связанных с ним. В том числе Фонда развития моногородов, ЭКСАРа и других. Задачи по консолидации усилий будут приобретать большее значение.

Главная задача ВЭБа — формирование условий для экономического роста и стимулирование инвестиций. ВЭБ также занимается финансированием различных проектов. В частности, организация вложила около 170 млрд рублей в строительство инфраструктуры для Олимпиады в Сочи. Уставной капитал ВЭБа достигает почти 400 млрд рублей, активы — 3,4 трлн рублей. Кроме того, структура управляет пенсионными накоплениями на сумму свыше 1,8 трлн рублей.

Реформа российского космоса

Президент Владимир Путин также провел встречу с Дмитрием Рогозиным. На ней бывшему вице-премьеру по вопросам ОПК было предложено возглавить «Роскосмос» и в новом качестве приступить к реализации ранее подготовленных планов развития.

— Мы с вами многократно уже давно обсуждали вопросы развития компании «Роскосмос», о том, насколько она важна для экономики, для многих других направлений, в том числе в сфере безопасности. Вы мне докладывали предложения по укреплению и развитию этой компании, мы с вами их неоднократно обсуждали, — отметил Владимир Путин.

Как рассказали «Известиям» несколько источников, знакомых с ситуаций, в ходе встречи Дмитрий Рогозин доложил президенту о двух возможных вариантах реформирования «Роскосмоса». Первый вариант — формирование универсального ракетно-космического мегахолдинга на базе космической госкорпорации, концерна ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы». Второй вариант — слияние «Роскосмоса» и предприятий Объединенной авиастроительной корпорации. Но никакого окончательного решения по этим предложениям принято не было.

По мнению экспертов, от Дмитрия Рогозина глава государства ожидает эффективных решений, направленных на укрепление позиций российской космонавтики.

— Дмитрий Рогозин долгое время курировал космическую отрасль, детально знает ее проблемы, при этом не является человеком системы, ­— рассказал «Известиям» эксперт Владислав Шурыгин. — На проблемы космоса у него незамыленный взгляд со стороны. Это поможет ему выявлять особо острые проблемы, предлагать и реализовывать эффективные варианты их решения.

«Роскосмос» обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, ее нормативно-правовое регулирование, размещает заказы на разработку, производство и поставку соответствующей техники и объектов инфраструктуры. В состав «Роскосмоса» входят 62 предприятия и семь головных НИИ. Общая численность сотрудников данной отрасли составляет 250 тыс. человек.