Шувалов согласился возглавить ВЭБ

Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым предложил ему возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ). Их встреча прошла на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Игорь Шувалов согласился стать руководителем госкорпорации. «Спасибо за доверие, не подведем», — ответил экс-зампред правительства.

В ходе беседы глава государства отметил, что ВЭБ необходимо докапитализировать. «Это (ВЭБ. — iz.ru) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — пояснил российский лидер.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин мог сделать Шувалову это предложение еще на встрече 20 мая, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Игорь Шувалов занимал должность первого вице-премьера с 2008 года, а до этого работал помощником президента. Предыдущий председатель ВЭБа Сергей Горьков возглавлял госкорпорацию с 26 февраля 2016 года.