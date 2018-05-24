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Шувалов согласился возглавить ВЭБ

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым предложил ему возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ). Их встреча прошла на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

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Игорь Шувалов согласился стать руководителем госкорпорации. «Спасибо за доверие, не подведем», — ответил экс-зампред правительства.

В ходе беседы глава государства отметил, что ВЭБ необходимо докапитализировать. «Это (ВЭБ. — iz.ru) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — пояснил российский лидер.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин мог сделать Шувалову это предложение еще на встрече 20 мая, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Игорь Шувалов занимал должность первого вице-премьера с 2008 года, а до этого работал помощником президента. Предыдущий председатель ВЭБа Сергей Горьков возглавлял госкорпорацию с  26 февраля 2016 года.

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