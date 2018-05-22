Песков не стал комментировать слухи о назначении Шувалова главой ВЭБа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах назначить бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка.

«Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и на этот раз», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин мог предложить Шувалову возглавить кредитную организацию на встрече 20 мая.

Игорь Шувалов занимал должность первого вице-премьера с 2008 года. До этого он работал помощником президента РФ. Сейчас должность председателя ВЭБа занимает Сергей Горьков, он возглавил госкорпорацию 26 февраля 2016 года.

Кроме того, в СМИ также появилась информация, что бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина могут назначить главой «Роскосмоса».