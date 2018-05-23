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ВЭБ направил 40 млрд рублей на гарантии по экспортным контрактам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский в интервью «Известиям» заявил, что госкорпорация в I квартале 2018 года направила на гарантии по экспортным контрактам 40 млрд рублей.

По его словам, в 2017 году ВЭБ предоставил финансирование и поддержку в разных формах, в том числе гарантии по экспортным контрактам, на 68 млрд рублей.

«Только за I квартал этого года мы уже предоставили финансирование на 40 млрд рублей. Это хорошая динамика. Есть ряд качественных, красивых контрактов», — отметил Цехомский.

В частности, речь идет о партнерстве с «Гражданскими самолетами Сухого» по поставке пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и ирландской компанией CityJet, которая активно приобретает российские воздушные суда для европейских перевозок.

Кроме того, «есть большие проекты в Монголии», связанные с поставкой энергетического оборудования и с железнодорожным транспортом, добавил функционер.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«ВЭБ берет на себя самый высокий риск»

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