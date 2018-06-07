Контроль на линии

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году пройдет без зрителей в студии. При этом в зале будут присутствовать волонтеры, которые помогают в подготовке и проведении программы. Еще одной новацией, как ожидается, станет общение главы государства с руководителями регионов и министрами. От реакции и готовности губернаторов отвечать на «неудобные» вопросы в прямом эфире будет зависеть оценка их эффективности со стороны президента, отмечают эксперты.

Сегодняшняя «Прямая линия» станет 16-й по счету: 12 раз Владимир Путин участвовал в программе в качестве главы государства и еще три — будучи председателем правительства. Линии проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

Главное отличие нынешней передачи — отсутствие зрителей: места в зале для них на этот раз не предусмотрены, сообщил телеканал «Россия 24». Акцент решено сделать на вопросах россиян, которые не имеют возможности прибыть в Москву лично. При этом в зале будут находиться волонтеры: для них уже организовали специальный сектор в студии. Во время подготовки к программе они, в частности, участвовали в сборе обращений к президенту, сообщал ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В 2018 году в число принимавших звонки вошли добровольцы-юристы, которые помогали гражданам решить некоторые важные вопросы сразу.

В студии разместили интерактивные экраны, рассчитанные на прием до 45 видеосигналов одновременно. На мониторы будут выводиться видеозвонки и обращения, поступившие в формате SMS и MMS. Дозвониться в прямой эфир можно будет как по телефону, так и с помощью мобильного приложения «Москва-Путину».

Вопросы номер один

За время проведения программы число вопросов, заданных президенту, выросло в несколько раз. На первую «прямую линию» в 2001 году поступило около 400 тыс. обращений. По состоянию на полдень 6 июня 2018-го их было уже 1,4 млн.

Среди вопросов Владимиру Путину выделяется социально-экономическая тематика и внешняя политика. В прошлом году главу государства активно спрашивали о повышении пенсионного возраста, мусорных свалках, ситуации в ЖКХ, а также об антироссийских санкциях и операции в Сирии.

В 2018 году поступившие вопросы касаются в том числе роста цен на бензин, борьбы с онкологией, демографических и экологических проблем, льгот для инвалидов, ипотеки для молодых семей и перспектив пенсионной реформы. Часть обращений, как и на прошлых программах, посвящена внешней политике — например, планам президента встретиться с его американским коллегой Дональдом Трампом. Поступают и вопросы личного характера — например, о том, понравился ли главе государства новый лимузин проекта «Кортеж» или как он оценивает шансы российской сборной по футболу.

— Вряд ли спектр поднятых проблем будет принципиально другим по сравнению с прошлыми программами. В первую очередь обращения будут касаться социального блока. Думаю, пенсионный возраст станет вопросом номер один, — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Стресс-тест и оценка эффективности

К решению проблем, сообщения о которых поступают на «прямую линию», привлекают профильные ведомства и руководство субъектов РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» рассказывал, что по итогам программы Кремль старается снабжать губернаторов полученной информацией, чтобы они получали «реальную картину в своем регионе». Кроме того, комплектуются и специальные «подборки для министров — по линии каждого министерства».

Главы субъектов всегда активно готовятся к программе, подчеркнул гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Насколько я знаю, раньше некоторые губернаторы проводили специальные стресс-тесты, готовились по тем проблемам, которые могут быть обозначены в ходе «прямой линии», — рассказал «Известиям» политолог.

Нынешняя «прямая линия» станет особенной с точки зрения взаимодействия с руководством регионов и федеральных ведомств, отметил глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Губернаторы и министры будут на связи. Если после прошлой «линии» им раздавали папки с перечислением проблем, то сейчас они об этих проблемах услышат в онлайн-режиме, и это, уверяю, очень ускорит многие процессы, — прогнозирует эксперт.

Ранее Дмитрий Песков подтверждал, что во время эфира у президента будет возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов.

Спрос с губернаторов в ходе «прямой линии» будет достаточно жестким, убежден глава АПЭК Дмитрий Орлов.

— Они должны быть готовы быстро дать ответ на вопросы и претензии главы государства, быстро сформулировать путь решения и предпринять какие-то усилия буквально в течение дня — с тем, чтобы результат был заметен, — сказал политолог.

По его мнению, от этого во многом будет зависеть оценка эффективности работы губернаторов со стороны президента.