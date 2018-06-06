В первые руки

Почти 1,2 млн обращений поступило к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Самые популярные вопросы — о ценах на бензин, пенсионной реформе и шансах России на вхождение в топ-5 экономик мира. Как изменится формат прямой линии и кому не стоит отходить от экрана во время эфира, читайте в материале портала iz.ru.

Время прямить

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 7 июня. По традиции она начнется ровно в полдень. Транслировать передачу будут четыре телеканала: «Первый», Россия 1«, «Россия 24» и «ОТР». Кроме того, послушать, как глава государства будет общаться с жителями страны, можно будет в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Сколько продлится прямая линия, никогда заранее неизвестно. Дольше всего Владимир Путин общался с населением в эфире пять лет назад — тогда прямая линия продолжалась 4 часа 47 минут.

В Кремле подробности предстоящей программы раскрывать не стали. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков все же упомянул, что стоит ждать новаций — и технологических, и содержательных. «Прямая линия будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии и объема общения с учетом технологических достижений, которые имеются в нашем распоряжении», — отмечал официальный представитель Кремля.

прямая линия Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В беседе с «Известиями» он сообщил, что видеовключений с мест на этот раз будет меньше. По данным источника, съемочные группы телеканалов будут вести трансляцию из четырех регионов. Каких именно, он не уточнил. Причина — новые технические возможности для прямой связи населения со студией через те же соцсети.

К прямой линии всегда готовятся основательно, просчитываются даже такие детали, как количество карандашей и блокнотов на столе перед президентом, рассказывал Дмитрий Песков в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Кремль совместно с другими ведомствами, в первую очередь — правительством, готовит большой массив справочной информации. А вот вопросы никогда не согласовываются заранее, подчеркивал он.

Владимир Путин составленными для прямой линии справками не ограничивается. «У президента много разных источников. И он, конечно, имеет всю палитру, и зачастую использует ту информацию, которую мы даже не думали ему приготовить», — рассказывал пресс-секретарь главы государства.

А вайны-то

Вопросы к «Прямой линии» начали собирать 27 мая. Уже через два дня их набралось почти 200 тыс. К утру 5 июня, число обращений достигло почти 1,2 млн (рекорд был поставлен в 2015-м году — 3,25 млн). Чтобы отправить свой вопрос главе государства, есть время до полудня четверга.

Большая часть обращений касается экономических и социальных вопросов, в частности ЖКХ, повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин. Интересует россиян взгляд главы государства на перспективы работы нового правительства, в том числе созданного в прошлом месяце Министерства науки и просвещения.

Автор цитаты «Вы действительно верите, что России по силам войти в пятерку ведущих экономик мира?»

Автор цитаты «Уважаемый президент! Как Россия будет выбираться из демографической ямы?»

Жителей регионов волнует и решение проблем на местах. Сахалинцы решили действовать сообща и в преддверии прямой линии массово направили обращения в региональное правительство. Жители островного региона просят построить мост на материк — без него доставка грузов дорожает, из-за чего растут цены на продукты. А на паром рассчитывать на постоянной основе не приходится из-за непредсказуемой погоды. В итоге жители Сахалина платят больше всех остальных дальневосточников.

прямая линия 1 Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Собрать вопросы президенту решили и популярные Instagram-блогеры. Во многом они сходятся с теми, что поступили на официальный сайт проекта — практически через раз попадается вопрос о ценах на топливо. Помимо этого, пользователей соцсети среди прочего волнует доступность медуслуг. Не обошлось без шутливых вопросов блогерского профиля: «Смотрит ли он Вайны?! Чьи ему больше всего нравятся?» (орфография сохранена — прим. iz.ru).

В ходе прямой линии, в отличие от ежегодной пресс-конференции, вопросы международной повестки традиционно отходят на второй план. Хотя в прошлом году на нее и дозвонился житель Аризоны Джереми Боулинг.

Автор цитаты «Как американец, который находится здесь, в Америке, и видит бешеную русофобию в своей стране, какой совет Вы бы мне дали, чтобы четко прояснить ситуацию, чтобы помочь моим соотечественникам-американцам понять, что Россия не враг?»

Владимир Путин, поблагодарив американца, в очередной раз повторил позицию, которую последовательно отстаивает Москва: Россия всегда настроена к диалогу. На этом тема международной политики была исчерпана. Основное внимание было приковано к внутренним проблемам.

Тревожный звонок

В этот раз глава государства будет связываться с членами кабмина и губернаторами по конференц-связи, чтобы прояснить ситуацию с обращением и, возможно, оперативно дать поручение разобраться с ней. СМИ со ссылкой на источники писали, что руководителям субъектов рекомендовали быть на месте и внимательно следить за эфиром. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «частично» подтвердил эту информацию.

В прошлом году без всякой конференц-связи главам регионам пришлось оперативно реагировать на ход прямой линии. Отвечать пришлось и тем губернаторам, чьи регионы не попали в эфир — после прямой линии в Кремле проанализировали все поступившие вопросы граждан. А их, собранные в ставшие знаковыми «зеленые папки», президент лично передавал при встрече главам регионов.

прямая линия 2 Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

«Здесь о чем люди пишут: о том, что местная власть ведет себя непоследовательно, и непонятно, какие предъявляются требования: то говорят, что нужно заплатить 20 тыс., то 30, то 37, — итог совсем другой. Это город Вязники, посмотрите сами, что там происходит», — с такими словами Владимир Путин передал «зеленую папку» губернатору Владимирской области Светлане Орловой. В ряде регионов действовали наперед: в Свердловской области была создана специальная рабочая группа для сбора информации по обращениям, поступившим на прямую линию.

В темпе вальса

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву пришлось действовать в кратчайшие сроки: на полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе он отправился, когда прямая линия еще не закончилась. В ходе нее жители региона попросили президента закрыть свалку, которая на тот момент почти добралась до жилых домов. «Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!» — заявил Путин через неделю после эфира на заседании правительства. Губернатор в тот же день отдал соответствующее распоряжение подчиненным. Проблемы с полигоном решают до сих пор: осенью жители жаловались на неприятный запах со свалки, засыпанной грунтом. Рекультивацию, однако, не отменили — по предварительным данным, она обойдется в 3,8 млрд рублей.

Ставропольскому губернатору Владимиру Владимирову, тезке главы государства, пришлось на всю страну услышать вопрос «Где деньги?» — семья из местного села пожаловалась на то, что не может получить положенную компенсацию после наводнения. А в Ижевск, жительница которого пожаловалась на отложенное на десятилетие переселение из аварийного жилья, президент через две недели после прямой линии отправился лично, чтобы проследить за действиями региональных властей.

За тем, как разворачиваются события на местах, в прошлом году следили 66% россиян — это максимальное число зрителей «Прямой линии» за последнее десятилетие, подсчитали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Причем 11% из них смотрели программу от начала и до конца, не отрываясь.