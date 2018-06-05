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Более 1,174 млн вопросов поступило на «прямую линию» с президентом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Организаторы «прямой линии» с президентом России получили уже более 1,174 млн вопросов, обращения к главе государства принимаются с 8:00 мск 27 мая.

Меньше, но лучше
Во время «прямой линии» президента включений из регионов будет меньше, чем раньше

По телефону свои вопросы задали 682 428 граждан, SMS-сообщения отправили более 273 тыс. раз.

«Прямая линия» с Путиным состоится 7 июня. Президент в прямом эфире ответит на наиболее актуальные и интересные вопросы россиян, обратиться к нему можно до окончания эфира.

В этом году мероприятие пройдет в новом формате. Путин проведет видеоконференцию с губернаторами и членами правительства для обсуждения жалоб и обращений граждан.

«Прямая линия» станет 16-й по счету. Мероприятие проводилось и в те годы, когда Путин занимал должность председателя правительства. Тогда программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

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