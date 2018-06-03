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«Прямая линия» с президентом собрала за неделю 770 тыс. обращений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Организаторы «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным за неделю с момента сбора вопросов получили по разным каналам 768672 обращения.

Меньше, но лучше
Во время «прямой линии» президента включений из регионов будет меньше, чем раньше

Такие данные приводит ТАСС по состоянию на 9:00 воскресенья, 3 июня.

По телефону поступило 442 тыс. обращений, sms-сообщениями за неделю воспользовались 192,5 тыс. граждан.

Владимир Путин ответит на вопросы россиян, 7 июня, «прямая линия» с президентом начнется в 12:00.

«Прямая линия» станет 16-й по счету. Мероприятие проводилось и в те годы, когда Путин занимал должность председателя правительства. Тогда программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

1 июня стало известно, что во время «прямой линии» российский лидер проведет видеоконференцию с губернаторами и членами правительства для обсуждения жалоб и обращений граждан.

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