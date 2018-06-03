«Прямая линия» с президентом собрала за неделю 770 тыс. обращений

Организаторы «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным за неделю с момента сбора вопросов получили по разным каналам 768672 обращения.

Такие данные приводит ТАСС по состоянию на 9:00 воскресенья, 3 июня.

По телефону поступило 442 тыс. обращений, sms-сообщениями за неделю воспользовались 192,5 тыс. граждан.

Владимир Путин ответит на вопросы россиян, 7 июня, «прямая линия» с президентом начнется в 12:00.

«Прямая линия» станет 16-й по счету. Мероприятие проводилось и в те годы, когда Путин занимал должность председателя правительства. Тогда программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

1 июня стало известно, что во время «прямой линии» российский лидер проведет видеоконференцию с губернаторами и членами правительства для обсуждения жалоб и обращений граждан.