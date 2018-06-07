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Путин возложил ответственность за рост цен на бензин на правительство

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Нынешний рост цен на бензин обусловлен неточным регулированием в сфере энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

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У правительства есть несколько вариантов стабилизации ситуации на топливном рынке

«Надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергообеспечения», — сказал он.

Как подчеркивает президент, ситуация с ростом цен на бензин недопустима и неправильна.

Вместе с тем Путин обратил внимание, что власти РФ уже приняли ряд решений по ограничению цен на топливо. 

С 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо снизили на 2 тыс. рублей и 3 тыс. рублей за 1 т соответственно. Не исключено, что правительство может дополнительно снизить эту ставку.

Спустя день власти договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин на уровне 30 мая.

Стоимость топлива на АЗС начало стремительно расти в последние недели. К концу мая цены на бензин Москве превысили 40 рублей за литр, а по итогам месяца выросли на 5%.
 

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