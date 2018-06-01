Глава ФАС призвал «залить» рынок бензином ради сдерживания цен

Нефтекомпании должны максимально увеличить производство бензина и буквально «залить» российский рынок топливом, чтобы сдержать на него цены. Такие стабилизационные меры предложил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Прежде всего нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке, грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита», — приводит его слова «РИА Новости».

В то же время Артемьев указал на то, что уменьшение экспорта нефтепродуктов из России можно рассматривать только как крайнюю меру для сдерживания внутренних цен и такие решения компании должны принимать добровольно.

Накануне участник совещания с вице-премьером России Дмитрием Козаком рассказал, что власти с 1 июня снизят акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну. При этом он добавил, что кабмин может дополнительно снизить ставку на топливо.

В последние месяцы в стране наблюдается резкий рост цен на нефтепродукты. Так, за текущую неделю цена бензина подросла на 80 копеек за литр — до 42,83 рубля.