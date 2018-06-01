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Глава ФАС призвал «залить» рынок бензином ради сдерживания цен

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Нефтекомпании должны максимально увеличить производство бензина и буквально «залить» российский рынок топливом, чтобы сдержать на него цены. Такие стабилизационные меры предложил глава ФАС Игорь Артемьев.

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«Прежде всего нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке, грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита», — приводит его слова «РИА Новости».

В то же время Артемьев указал на то, что уменьшение экспорта нефтепродуктов из России можно рассматривать только как крайнюю меру для сдерживания внутренних цен и такие решения компании должны принимать добровольно.

Накануне участник совещания с вице-премьером России Дмитрием Козаком рассказал, что власти с 1 июня снизят акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну. При этом он добавил, что кабмин может дополнительно снизить ставку на топливо.

В последние месяцы в стране наблюдается резкий рост цен на нефтепродукты. Так, за текущую неделю цена бензина подросла на 80 копеек за литр — до 42,83 рубля.

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