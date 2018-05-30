ФАС потребовала соблюдать обязательства по бензину

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на ситуацию с резким ростом цен на бензин и дизтопливо в последние несколько недель и в среду запросила объяснения у нефтяников. По мнению ведомства, в росте цен виновны компании, которые продают на бирже недостаточно бензина. В частности, были запрошены данные у предприятий ПАО «Газпром», «Роснефти» было предписано до 8 июня увеличить продажи топлива на бирже, а также пять нефтяных компаний были уведомлены о необходимости исполнения обязательств по продаже бензина. Однако компании и эксперты винят в росте цен сложившуюся систему налогообложения, которая делает невыгодными поставки на внутренний рынок, но стимулирует экспорт.

ФАС дала указание нефтяникам увеличить производство и поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок, заявили в пресс-службе ведомства. В крупнейшей нефтяной компании «Роснефть» «Известиям» рассказали, что основной причиной роста цен на бензин компания считает непродуманную фискальную политику, в результате которой нефтепереработка в стране убыточна. А из-за высокой стоимости бензина за рубежом всё больше топлива отправляется на экспорт.

— Несмотря на сложившуюся в результате изменений в фискальном регулировании отрасли ситуацию, обеспечивающую устойчивую убыточность нефтепереработки для внутреннего рынка, компания проводит беспрецедентную модернизацию своих НПЗ объемом 1,4 трлн рублей, — заявили в «Роснефти».

Компания отметила, что 850 млрд рублей из этого объема инвестиций уже вложено. Кроме того, завершены строительство и модернизация 22 основных установок и комплексов нефтепереработки. «Вся произведенная на них продукция поставляется на внутренний рынок», — добавили в «Роснефти».

Компания полностью выполняет требования совместного приказа ФАС и Минэнерго, который регулирует объем продаж топлива на бирже, а также требования согласованного с ФАС стандарта «Общие принципы ценообразования и порядок реализации моторного топлива на внутреннем рынке РФ». На бирже компания с января по апрель 2018 года продала 24,4% от производства бензина при нормативе 10%.

При этом, по данным ЦДУ ТЭК, доля экспорта от общего объема производства бензина «Евро-5» у «Роснефти» — наименьшая среди компаний: всего 2,4%, в то время как, например, у «Лукойла» — 7,4%, у «Газпром нефти» — 10,6%, а у «Сургутнефтегаза» — 12,3%. А суммарный рост экспортных поставок бензина «Евро-5» всеми участниками рынка с начала года составил 365 тыс. т, или 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мнения, аналогичного позиции «Роснефти», придерживаются и эксперты.

— У нас 60% стоимости автомобильного топлива — это фактически платежи государству. Если бы государство хотело по-настоящему снизить цены на бензин, оно бы снизило эту долю, — рассказал «Известиям» директор аналитического департамента инвесткомпании «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, рост цен на бензин связан в том числе с ростом российской экономики. «Более того, цены на топливо в России не такие уж и высокие. Они гораздо ниже, чем в Европе и Белоруссии, например», — добавил эксперт.

По мнению члена комитета по энергостратегии ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева, увеличение объемов экспорта и снижение поставок на внутренний рынок прежде всего связаны со сложившейся системой налогообложения. Она снижает рентабельность переработки для продажи топлива внутри России.

— Цена на нефть очень маленькую долю составляет в цене бензина и дизельного топлива, и изменение мировых цен и внутренних цен на нефть мало сказывается на ценах на бензин и на дизтопливо, — сказал он.

А часть прибыли нефтяников в конечной цене бензина и дизельного топлива, по его словам, составляет всего 2%. У правительства есть несколько рычагов влияния на бензиновый рынок: налоги, курс национальной валюты по отношению к евро, вывозные таможенные пошлины, добавил Рустам Танкаев.

— У нас огромная территория, и многие регионы, не имея своей нефтепереработки, завозили от соседей бензин и дизельное топливо. Это было выгодно. Сейчас это невыгодно, у нас сейчас импорт равен нулю, — констатирует эксперт.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин согласен с тем, что в данном случае всё в руках кабинета министров.

— Рост налоговой нагрузки [на нефтяников] — это не случайность и никакая не алчность. Это стратегия, которая называется налоговым маневром. Она осуществляется достаточно долго, и сейчас прошли сообщения, что правительство собирается за счет этого налогового маневра получить еще триллион рублей. Смысл следующий: повышается налог на добычу полезных ископаемых в части нефти, снижается экспортная пошлина. Налог на добычу полезных ископаемых, повышаясь, повышает внутреннюю цену нефти и, соответственно, внутреннюю цену бензина, — отметил Михаил Делягин.