В России резко выросли цены на бензин

В России на прошлой неделе резко выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

Цена на топливо марки АИ-92 выросла до 40,76 рубля за литр (+0,76 рубля), марки АИ-95 — до 43,6 рубля (+0,79 рубля). Дизельное топливо подорожало на 79 копеек до 43,65 рубля, передает «РИА Новости».

По данным Московской топливной ассоциации, цена на бензин в российской столице увеличилась на 88–90 копеек, на дизельное топливо — на 85 копеек.

23 мая вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил о решении снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей). Снижение произойдет не позднее 1 июля текущего года.

В свою очередь директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что данная мера является точечной и вводится на полгода. По его словам, она не приведет к снижению цен на бензин, однако остановит их рост.