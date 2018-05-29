Эксперт счел цену бензина заниженной на пять рублей

Президент российского Независимого топливного союза Павел Баженов в интервью порталу iz.ru заявил, что цена бензин и дизель в нынешних экономически условиях должна быть выше на пять рублей.

Цены на бензин на московских автозаправках за неделю выросли почти на рубль. Так с 21 по 27 мая стоимость бензина выросла на 88–90 копеек, на дизельное топливо — на 85 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. 23 мая стало известно о принятом на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака решение снизить на 3 тыс. рублей за 1 т акцизы на бензин и на 2 тыс. — на дизель. Минфин пояснил, что данная мера по снижению акцизов позволит остановить рост цен на топливо.

«Пока вопрос по снижению акцизов на бензин и дизельное топливо прорабатывается правительством, рост цен на бензин продолжится. То изменение, которое анонсировано, оно вряд ли способно снизить цены. Оно лишь будет сдерживающим фактором для совсем стремительного роста. По текущим экономическим реалиям цена топлива должна вырасти еще рублей на пять. Учитывая историю по снижению акциза, вырастет рубля на три», — сказал Баженов.

Основной причиной для роста стоимости топлива является рост цен на нефть, считает эксперт.

«Рост цены на бензин происходит потому, что у нас в литре порядка 60% — это налоговая нагрузка. Сегодня экспортная альтернатива более привлекательна, чем внутренний рынок. Так как наш рынок существует не в вакууме, нефтяные компании идут к тому, чтобы сбалансировать эту ситуацию. В итоге получается, что у нас цены так или иначе зависят от роста цены на нефть. Учитывая высокую нагрузку внутри страны, которую в период низких цен на нефть создало государство, получается, увеличение цен на нефть приводит к привлекательности экспортной альтернативы и ведет еще к большему увеличению цен внутри страны. Это один из факторов», — сказал Баженов.

Как отмечает президент российского Независимого топливного союза, запас прочности сдерживающих факторов на рост стоимости топлива в рознице исчерпан. Поэтому и происходит ощутимый для населения рост.

«Второй фактор роста цен — это долговременный диспаритет между оптовыми и розничными ценами. Оптовая цена у нас достаточно рыночнообразуемая благодаря наличию биржевой торговли. А розничная цена административными директивными методами всячески сдерживается. И мы приходим к тому, что тот запас прочности, который был, он исчерпан», — сказал Баженов.

По словам эксперта, корректировка налоговой нагрузки может очень быстро дать эффективный результат для снижения цен на бензин.