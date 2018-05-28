В России продолжает дорожать моторное топливо: цены на автозаправочных станциях начали стремительно расти с конца марта и в мае вышли на рекордные темпы. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина ускорила рост за первую неделю мая с 0,4% до 1% и по данным на 7 мая составила 40,82 рубля за литр. Дальше — больше. За неделю с 7 по 13 мая подорожание достигло 1,1%. Бензин стал стоить 41,28 рубля за литр, а психологическая отметка в 40 рублей за литр была преодолена еще в апреле.

Свою лепту в цену литра бензина привносит дорожающий на мировом рынке баррель (17 мая биржевые котировки нефти сорта Brent превысили планку в $80), а также акцизная политика государства и олигополистический уклад на рынке (доминирование нескольких крупных отраслевых игроков). Еще рынку горючего позволяет «штормить» некоторая пассивность Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая объясняет причину роста цен в том числе сезонным фактором — посевной. Хотя, как справедливо отмечает служба, фактором является и всё большее экспортное «отвлечение» нефтепродуктов с национального рынка.

Тем временем проблема уже требует срочного вмешательства федеральных властей. В середине мая региональные организации, входящие в Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров), в открытом письме главе правительства Дмитрию Медведеву попросили принятия экстренных мер в «ручном» режиме.

22 мая официально стало известно, что правительство поручило Минфину проработать вопрос о снижении акцизов на бензин на 3 тыс. рублей за тонну и на 2 тыс. рублей за тонну на дизельное топливо. Эта мера, как считают регуляторы, позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке горючего.

Решение было принято на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, который теперь курирует топливно-энергетический сектор. Согласно протоколу заседания, дано поручение согласиться с позицией Минэнерго и ФАС о необходимости снижения акциза. Соответствующие поправки должны быть оформлены до 28 мая. А уже с 1 июля последует корректировка уровня акцизов относительно действующих ставок. И это беспрецедентный ход. Ведь прежде акцизы в сегменте только повышались.

Но снижение акцизных сборов сузит базу дорожных фондов. Однако в нынешних условиях проблема стоит уже не столь остро: федеральный бюджет выходит на профицит из-за благоприятной для производителей нефти ценовой конъюнктуры. Так что выпадающие из-за понижения акцизных ставок на топливо средства для ремонта и развития дорожной сети в случае острой необходимости можно будет компенсировать из формирующихся резервов.

Как известно, задача регуляторов в годовом горизонте — не допустить подорожания бензина выше темпов инфляции. В прошлом году цены на автомобильное топливо почти в три раза обогнали официальную инфляцию.

Ранее ФАС предлагала ввести систему «плавающих акцизов», которая, по версии главы антимонопольного ведомства Игоря Артемьева, предполагала, что после преодоления баррелем определенной ценовой отметки на мировом рынке (например, $90), акцизы, соответственно, будут снижать. Но здесь руководитель ФАС вдается в частности, и даже если Минфин принял бы такой механизм, едва ли концептуально удалось бы разрешить проблему ценообразования на внутреннем рынке топлива.

Кардинально же решить проблему олигополизации рынка за счет политики акцизной трансформации вряд ли удастся. Нужно приступать к дроблению вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) — речь о выделении сбытовых сетей. Но на столь радикальные меры кабинет министров вряд ли решится. Хотя новый куратор ТЭК Дмитрий Козак показал, что намерен действовать решительно в целях нормализации ситуации на рынке топлива. Как уже отмечалось, первые шаги по корректировке акцизов регуляторы обещают к 1 июля. Однако перелома на рынке не случится: ценники на АЗС не отступят от текущих рекордных уровней, а только стабилизируются. По крайней мере, именно таков прогноз Дмитрия Козака.

Есть в арсенале властей еще один рецепт для обуздания проблемы роста потребительских цен на бензин — встать на путь жесткого госрегулирования в секторе. Но полагаю, эта крайняя мера может быть применима только при сценарии усиления картелизации сбытового бизнеса нефтяных холдингов — по сути, их заступа за линию «красных флажков».

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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