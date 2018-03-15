В начале весны отношения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» резко ухудшились. 1 марта стало известно о решении Стокгольмского арбитража по транзитному договору. Согласно ему, российский холдинг должен «Нафтогазу» $2,54 млрд с учетом встречной задолженности примерно в $2 млрд в рамках поставочного контракта.

Затем последовал и вовсе радикальный шаг — глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена «немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа». Топ-менеджмент российского концерна сообщил о планах обжаловать решение Стокгольмского арбитража. Шведский суд, по мнению российской стороны, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение.

Так, «Нафтогазу» позволено не платить штрафы за нарушение контрактной планки по выборке газа (правила «бери или плати»), а размер обязательств по закупке голубого топлива на этот и следующий годы снижен примерно в 10 раз. Для «Газпрома» же арбитр сохранил полный транзитный объем в рамках принципа «качай или плати» — на уровне 110 млрд кубометров в год. И при этом концерн должен заплатить за прежние несколько лет за снижение уровня прокачки сырья по территории Незалежной.

Суд пояснил такой подход: Украине стал не нужен прописанный в контакте с «Газпромом» объем российского газа из-за ухудшения экономической ситуации в стране, поэтому Киеву позволено существенно отклониться от контрактных норм. При этом для российского концерна Стокгольмским судом не были учтены негативные макроэкономические тенденции в странах Евросоюза в период с 2009 по 2017 год, и компании выписан штраф за недостаточный уровень транзита.

Теперь есть серьезные опасения по поводу будущего транзита российского газа — возможности полностью обходится без газотранспортной системы Украины в ближайшие два года у «Газпрома» нет. Нужны дополнительные новые обходы для поставок в Европу — газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Магистрали по плану могут быть запущены только в 2019 году. И это довольно оптимистичный сценарий, поскольку все вопросы по проектам еще не сняты. Скажем, нет полной ясности по второй линии «Турецкого потока», газ которой (около 16 млрд кубометров в год) забронирован на Европу — требуется принципиальное решение от Брюсселя по развитию приемной инфраструктуры от турецко-греческой границы. Первая же ветка, которая может быть введена в строй в 2018 году, целиком заточена под газовые нужды турецкого рынка. А «Северный поток – 2» пока ожидает полного комплекта разрешительной документации от ряда стран на прокладку в водах Балтики.

Но пока «Газпром» не собирается прекращать транзит через Украину. Он не разорвал контракт на транзит, а лишь начал соответствующую процедуру. Причем всё в том же Стокгольмском суде. «Газпром» осознает, что если в 2018–2019 году не прокачивать по 110 млрд кубометров, то, возможно, придется платить новые штрафы.

Из-за резко негативного отношения к решению Стокгольмского арбитража «Газпром» 6 марта подал апелляцию на шведскую резолюцию по делу о поставке газа Украине и готовится оформить протест по транзитному разбирательству до конца месяца.

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» накапливает претензии, пытаясь запугать «Газпром» новыми исками. Помимо определенного судом долга «Газпрому» по транзитному разбирательству сторон, украинская компания желает взыскать еще около $20 млрд за якобы низкие ставки транзита, действующие с 2009 по 2017 год. Киев уже запустил процедуру описи и ареста имущества «Газпрома» в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». Правда, на Украине собственности у «Газпрома» практически нет. Если, конечно, не считать газа в трубах — но это газ, который идет в Европу. Его арест вызовет грандиозный скандал. И вовсе не факт, что «Газпром» окажется проигравшим. Аналогичные последствия будут, если «Нафтогаз» захочет арестовать активы «Газпрома» в Европе. Неудивительно, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заверил министра энергетики России Александра Новака, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой.

Нынешний отопительный сезон на Украине почти завершен. А вот будущая зима, полагаю, будет предельно нервозной — в этом уже нет никаких сомнений. Причем с точки зрения как обеспечения устойчивого транзита российского газа в Европу, так и покрытия нужд Незалежной в голубом топливе. Термин «новая газовая война», в которой ключевые оппоненты Москва и Киев, уже фигурирует в СМИ.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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