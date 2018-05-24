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В России на полгода снизят акцизы на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Снижение акцизов на топливо в России вводится на полгода, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Он подчеркнул, что данная мера является точечной. К осени ведомство планирует подготовить системные меры.

«Нужны системные меры, а не точечные решения. Сейчас точечные меры, которые на полгода должны решить проблему, а дальше мы будем прорабатывать к осени какие-то системные решения», — указал Сазанов.

Он также отметил, что снижение акцизов не приведет к падению цен на бензин, однако остановит их рост, сообщает «РИА Новости».

23 мая вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что акцизы на бензин и дизельное топливо снизят не позднее 1 июля. Решение обусловлено тем, что с 2010 года они выросли в 2,5 раза.

Козак добавил, что акциз на дизтопливо снизят на 2 тыс. рублей, а на бензин — на 3 тыс. рублей. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на рынок и снизить цены для розничного потребителя.

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