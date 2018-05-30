В «Роснефти» предложили принять меры по изменению регулирования на рынке ГСМ

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с порталом iz.ru прокомментировал предупреждение, которое компания получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов.

По его словам, цены на топливо выросли в связи с налоговыми маневрами, из-за которых нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, чем перерабатывать его.

Он подчеркнул, что «Роснефть» экспортирует меньше 2,5% своего топлива, в то время как другие игроки рынка продают за рубеж от 8 до 86%.

«Мы четверть бензина и 10% дизтоплива продаем через биржи. При нормативе, напоминаю, 10% по бензину и 5% по дизтопливу. Чего не делает никто больше в отрасли», — подчеркнул вице-президент нефтяной компании. Он заявил, что «Роснефть» выполняет все установленные стандарты и распоряжения ФАС, и пояснил, что поставки снизились из-за запланированного ремонта нескольких НПЗ, «о чем все соответствующие регуляторы были предупреждены».

Леонтьев добавил, что вместо того, чтобы «перекладывать проблемы с больной головы на здоровую» и «показывать пальцем на компанию, которая больше всех, тщательнее всех и корректнее всех старается обеспечить внутренний рынок», властям следует принять меры по изменению регулирования на рынке.

На прошлой неделе в России резко выросла стоимость бензина. Так, цена на топливо марки Аи-92 выросла до 40,76 рубля за литр (+0,76 рубля), марки Аи-95 — до 43,6 рубля (+0,79 рубля). Дизельное топливо подорожало на 79 копеек, до 43,65 рубля.

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение «Роснефти» 30 мая.

«Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте», — отметил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Он рассказал, что, согласно данным Росстата, по состоянию на 20 мая розничные цены на бензин выросли примерно на 5,3%, на дизельное топливо — около 5,9%. ФАС пояснила, что основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на «Роснефть». Компания должна устранить нарушения до 8 июня.

Регулятор также запросил у компаний «Газпром нефтехим Салават», «Газпром» и «Газпром нефть» обосновать причину увеличения экспорта прямогонных бензинов на фоне неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке. Компании ОАО «ТАИФ-НК», АО «ФортеИнвест», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и АО «Антипинский НПЗ» ФАС уведомила, что в I квартале 2018 года они не соблюли обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.

Представители этих компаний пока воздерживаются от комментариев.