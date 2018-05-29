Производители бензина в апреле подняли цены на 13%

В России цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13%. При этом розничные цены на топливо увеличились лишь на 1%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные во вторник, 29 мая.

Всего с начала 2018 года бензин вырос в цене на 1,5%, а в годовом выражении прибавил в апреле 6,1%.

29 мая, согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», в России резко выросли цены на бензин. К примеру, в российской столице цена за литр увеличилась на 88–90 копеек, на дизельное топливо — на 85 копеек.

Президент российского Независимого топливного союза Павел Баженов заявил порталу iz.ru, что на самом деле цена бензина и дизеля должна быть выше на пять рублей.