Золотой литр

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС последние недели мощно растут. Правительство уже отреагировало на обращение розничных трейдеров и пообещало беспрецедентные меры — акцизы на топливо должны снизить уже летом. При этом мировые цены на нефть и нефтепродукты, хоть немного и скорректировались в сторону снижения, остаются на высоком уровне. Получится ли остановить рост суммы в чеке на заправке — разбирался портал iz.ru.

Рубль в неделю

Среди автомобилистов в последние недели возникла легкая паника — топливо на АЗС стремительно дорожает. Только за неделю с 21 по 27 мая ценник вырос без малого на рубль — как на бензин Аи-92 и Аи-95, так и на дизель. За первую неделю месяца рост, по оценке Росстата, составил от 0,4 до 1%, в период с 7 по 13 мая — еще на 1,1%.

Тема ожидаемо оказалась настолько злободневной, что поговорить об этом россияне рассчитывают с президентом страны Владимиром Путиным в ходе прямой линии, которая состоится 7 июня. «Когда у нас перестанут расти цены на бензин? Цена под 50 рублей, — сетует один из авторов вопросов главе государства, которые уже опубликованы на сайте прямой линии. — Это очень много, что влияет на общую инфляцию в стране, на продукты питания, услуги, товары, ЖКХ. Ведь мы можем себе позволить низкую цену. Страна у нас добывает около 40% мировой нефти!»

Попались в сети

В связи с ситуацией на розничном топливном рынке его игроки в последние недели и месяцы обращались в правительство. Так, в конце марта Совет по товарным рынкам, который объединяет независимых трейдеров, работающих на российском рынке нефтепродуктов, обращался к премьер-министру Дмитрию Медведеву. В письме говорилось о возможности банкротства не входящих в крупные сети АЗС на фоне «неконтролируемого роста крупно- и мелкооптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо», писал РБК. Председатель правления СПТР Илья Мороз просил главу правительства «дать указание ответственным государственным органам принять меры, направленные на стабилизацию ситуации на топливном рынке».

По мнению Мороза, такими шагами могло бы стать повышение норматива обязательных продаж бензина и дизеля на бирже в Санкт-Петербурге (сейчас эта норма составляет не менее 10% произведенного бензина и минимум 5% дизельного топлива), а также согласование снижения акцизов на 2–3 рубля на литр «для обеспечения положительной рентабельности продаж топлив на внутреннем рынке для производителей».

Включить «ручной» режим

В середине мая аналогичное послание премьеру направил и Российский топливный союз. Как отмечается в документе, для предотвращения дальнейшего роста розничных цен необходимо принять меры для снижения цен оптовых — в том числе «путем экстренного оперативного вмешательства в «ручном» режиме всех регуляторов» с целью увеличения поставок на внутренний рынок и установления «экспортных пошлин в таком размере, уплата которых приведет к понижению экспортного паритета».

Тот же РТС в датированном 29 мая письме вице-премьеру Дмитрию Козаку, который в новом составе правительства отвечает за топливно-энергетический комплекс, помимо уже предлагавшихся шагов говорит о необходимости «антимонопольных действий по исключению возможностей вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) по переносу центра прибыли из розничной реализации». Цель таких мероприятий состоит в «обеспечении одинаковых условий ведения бизнеса розничным структурам ВИНК и независимым розничным трейдерам», отмечают в союзе.

Консолидированное решение

В правительстве призывы трейдеров услышали. Вице-премьер Дмитрий Козак 23 мая заявил, что с 1 июля акцизы будут снижены — на 3 тыс. рублей за тонну бензина и на 2 тыс. — на тонну дизеля. Кроме того, правительство решило отказаться и от плана поднять акцизную планку — ее предполагалось повысить на 500 рублей также с 1 июля.

Козак признал, что снижение акцизов — вынужденная мера, однако в противном случае бензин к концу года мог бы подорожать на треть. В этом случае пройденный весной психологически чувствительный рубеж в 40 рублей за литр топлива показался бы уже не таким серьезным.

Несмотря на действия кабинета министров, в Госдуме намерены разобраться в ситуации с ценообразованием на топливо для потребителей. Так, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил в Федеральную антимонопольную службу и в Минэнерго депутатский запрос о ситуации на топливном рынке. Как сообщил законодатель в интервью «Парламентской газете», он просит объяснить, чем вызвано подорожание бензина. «Также мы попросили рассказать, что эти ведомства собираются делать, чтобы стабилизировать рынок», — сказал Аксаков.

Еще не предел

Однако до введения новых акцизов остается еще месяц, и до этого момента цены на АЗС могут сдерживаться разве что за счет конкуренции поставщиков. Отсутствие конкурентной борьбы налицо — по данным Росстата, в апреле цены производителей на бензин выросли на 13%, что чревато новым витком роста розничных цен. «Это разогревает инфляционные ожидания. Все относятся к этому так: смотрите, бензин подорожал, может, и мы сможем поднять цену на свою продукцию. Мы что, хуже что ли? — отметил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев в интервью «Мир 24». — И начинается такая цепная реакция. И в результате общий уровень инфляции, естественно, растет».

Цены на моторное топливо продолжат подниматься минимум до середины июня, прогнозирует гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов (его мнение приводит «Коммерсант». По его оценке, стабилизация ситуации в рознице возможна лишь при более высоком уровне цен. «А дальше всё будет, по сути, зависеть от налоговых решений, что дальше будет с акцизами, что дальше будет с мировыми ценами на нефть и нефтепродукты, что дальше будет с курсом рубля, — говорит специалист. — Еще несколько недель такого роста, как на прошлой неделе, практически гарантированы, к сожалению».

бензин_1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Рост розничных цен на моторное топливо может быть весьма существенным, предупреждает президент российского Независимого топливного союза Павел Баженов. Предстоящее снижение акцизов будет лишь «сдерживающим фактором для совсем стремительного роста», отметил эксперт в интервью порталу iz.ru. «По текущим экономическим реалиям цена топлива должна вырасти еще рублей на пять, — считает Баженов. — Учитывая историю по снижению акциза, вырастет рубля на три».

Осень близко

Рост розничных цен на моторное топливо происходит на фоне общемирового повышения котировок на нефтяные фьючерсы. Так, баррель североморской смеси Brent 17 мая пробил отметку в $80 — впервые за последние три с половиной года. С тех пор цены немного скорректировались вниз, однако пока стремительного спада не намечается. В частности, на ситуацию на глобальном рынке продолжают влиять и геополитические факторы, например, планы США по возобновлению санкций против Ирана, которое последует за выходом Вашингтона из так называемой ядерной сделки с Тегераном.

В Центробанке, впрочем, стоимость топлива объясняют именно ситуацией на мировом рынке. «Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены, — отметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (цитата по «РИА Новости»). — Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен».

Цену литра на российской заправке определяет, конечно, не только стоимость бочки Brent или WTI на западных торговых площадках, но и отпускная цена переработчиков, а также система налогообложения и сбора акцизов, на которые приходится до половины от розничной цены. К постоянному росту акцизов, «на который всегда закладывались производители, переработчики и трейдеры, все привыкли», отметил в беседе с порталом iz.ru заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «Если правительство сможет пообещать, что не будет повышать акцизы в ближайшее время, это охладит рынок», — считает он.

Правда, конечные потребители автомобильного топлива этого «похолодания» в обозримом будущем, скорее всего, не увидят. Июльское же снижение акцизов позволит «максимум стабилизировать» ситуацию в рознице. Своего потолка цены еще не достигли, полагает Белогорьев. В высокий летний сезон, когда спрос на моторное топливо из-за поездок отпускников традиционно растет, следует готовиться к тому, что литр бензина подорожает еще на 50–70 копеек. Правда, осенью должно начаться «сезонное снижение». «К концу года цены уйдут ниже текущего уровня, — предположил эксперт. — Хотелось бы в это верить».