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Новак указал на эффект от заявлений о снижении акцизов на бензин и дизель

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Заявления о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо в России оказали эффект на рынок. С таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил министр энергетики Александр Новак.

«Эффект мы уже видим. Нефтяные компании и заправочные станции уже знают об этом решении», — приводит ТАСС слова Новака.

23 мая вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил о решении снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей). Снижение произойдет не позднее 1 июля текущего года.

В свою очередь, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что данная мера является точечной и вводится на полгода. По его словам, она не приведет к снижению цен на бензин, однако остановит их рост.

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