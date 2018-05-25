Минфин не исключает введения акцизов на вредные продукты

В Министерстве финансов России не исключают введения акцизов на вредные продукты, такие как газированные напитки, чипсы, сахар и прочие продукты.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что произойти это может в ближайшие несколько лет. По его словам, пока ведомство будет изучать международный опыт, в том числе Великобритании, где запущен подобный эксперимент с акцизами.

Сазанов пояснил, что, когда вводятся такие изменения, многие производители стремятся изменить технологию производства и состав продукции, чтобы не подпадать под налогообложение, поэтому возникают вопросы о целесообразности подобных мер.

«Нужно понять, стоит ли это дополнительного администрирования, которое вы будете вынуждены осуществлять, тех акцизных доходов, которые можно получить от этой меры», — заявил он в интервью «РИА Новости».

С лета текущего года в России стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». На упаковки будут наносить цветовые элементы, информирующие покупателей о содержании сахара, соли и липидов в товаре. Кроме того, в стране хотят запретить производство и продажу сыроподобной продукции, которая содержит более 50% растительных жиров.