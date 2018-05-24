В Минфине назвали срок введения сниженных акцизов на бензин

Снижение ставки акцизов на моторное топливо в России вводится на полгода, рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2018.

«Сейчас это решение на полгода... Сейчас точечные меры, которые на полгода должны решить проблему, а дальше мы будем прорабатывать к осени какие-то системные решения», — приводит его слова «РИА Новости».

23 мая вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что правительство РФ приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. рублей и 2 тыс. рублей соответственно. Это должно произойти не позднее начала июля.

Соответствующий законопроект уже поручили подготовить Минфину, Минэнерго и ФАС.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».