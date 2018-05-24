Прямой эфир
Сюжет:

В Минфине назвали срок введения сниженных акцизов на бензин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение ставки акцизов на моторное топливо в России вводится на полгода, рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2018.

Заправки без керосина
На АЗС предложили разрешить продажу только бензина, дизеля и газа

«Сейчас это решение на полгода... Сейчас точечные меры, которые на полгода должны решить проблему, а дальше мы будем прорабатывать к осени какие-то системные решения», — приводит его слова «РИА Новости»

23 мая вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что правительство РФ приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. рублей и 2 тыс. рублей соответственно. Это должно произойти не позднее начала июля.

Соответствующий законопроект уже поручили подготовить Минфину, Минэнерго и ФАС.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Центробанке объяснили рост цен на бензин
ФАС пригрозила миллиардным штрафом за завышение цен на бензин в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017