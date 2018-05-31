Стала известна дата снижения акцизов на бензин

Власти РФ с 1 июня снизят акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, рассказал участник совещания с вице-премьером России Дмитрием Козаком, курирующим вопросы энергетики.

По его словам, кабмин рассматривает возможность дополнительно снизить ставку на топливо на 700 рублей за тонну с 1 июля.

Представитель Козака также подтвердил обсуждение в правительстве дальнейшего снижения налоговой нагрузки для стабилизации ситуации на топливном рынке, отмечает ТАСС.

Тем временем за неделю цена бензина подросла на 80 копеек за литр — до 42,83 рубля.

Всего с начала 2018 года бензин вырос в цене на 1,5%, а в годовом выражении прибавил в апреле 6,1%.

В связи с этим российские нефтяные компании подтвердили готовность сохранять текущие цены на бензин.