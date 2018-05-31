Давление на литр

Также рассматривается введение гибкой шкалы акциза — при такой системе акцизы подстраиваются под мировые цены на нефть и не растут даже при ее повышении, добавил Дмитрий Махонин.

Правительство надеется стабилизировать цены на бензин начиная с июля — именно к началу этого месяца акцизы должны понизить, ранее говорил Дмитрий Козак.

— Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно, — отметил Дмитрий Махонин.

Речь идет об оптовой цене, по которой частные и принадлежащие нефтяникам АЗС закупают топливо, пояснил аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков. По его словам, она начала плавное снижение еще во вторник, и это продолжилось в среду. Но поскольку розничные цены следуют за оптовыми с лагом в 3–4 недели, ожидать именно уменьшения стоимости топлива на заправках пока преждевременно, уточнил он.

Для снижения розничных цен пришлось бы уменьшать акциз не на 2–4 рубля, а на 4–8 рублей, либо укреплять национальную валюту до 50 рублей за доллар, добавил близкий к кабмину источник «Известий». По данным ФАС, налоги составляют порядка 60% от конечной стоимости бензина.

Зарождающийся тренд на снижение объясняется сразу несколькими факторами, отметил Виктор Костюков. Во-первых, это начавшееся падение цены на нефть, произошедшее на фоне готовящегося смягчения сделки ОПЕК+. Во-вторых, в этом есть и заслуга властей, постоянно находящихся в диалоге с нефтяниками, считает эксперт.

В ожидании стабилизации

Стоимость бензина перестанет расти и будет заморожена на нынешних уровнях уже с будущей недели, следует из прогноза опрошенных «Известиями» аналитиков. При этом представители крупнейших топливных компаний не ответили на вопросы «Известий» о своих планах по корректировке отпускных цен на топливо.

Рост нефтяных котировок является ключевым фактором столь сильного подъема цен на бензин, а увеличение акциза обычно сглаживается в рознице, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Но в этот раз весеннее повышение акцизов совпало с быстрым ростом стоимости нефти. По мнению эксперта, эффект от снижения акцизов должен стабилизировать и, возможно, даже снизить розничные цены, но значительного падения всё же ожидать не стоит.

заправка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вероятнее всего, на фоне падения нефтяных котировок и давления властей топливные компании начнут снижать цены уже с будущей недели, хотя это и оставит их в минусе, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С ним согласен и аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков.

Но правительству стоило бы обратить внимание и на рост потребительского спроса. Вместе с увеличением экспорта бензина и падением производства из-за ремонта ряда крупных НПЗ этот фактор в том числе препятствует снижению цен, считает гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. По его мнению, затягивать обсуждение новых предложений правительству нельзя, так как до снижения акцизов очень вероятны и дальнейшие существенные скачки цен.

Первое, что должно сделать правительство, — любыми способами восстановить баланс спроса и предложения, хотя это будет и нерыночный метод, согласен с ним президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, растущий спрос на бензин и привлекательность экспорта уже привели к тому, что розничные цены оказались даже ниже оптовых.

По мнению экспертов, правительству в итоге удастся найти выход и стабилизировать цены в течение ближайших двух месяцев. Впрочем, предупреждают они, кабмину стоило бы начать действовать на опережение.