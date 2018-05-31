Давление на литр

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Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста. В ближайшее время кабмин проведет ряд заседаний, на которых будут рассмотрены дальнейшие варианты снижения цен на бензин. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Опрошенные эксперты при этом отмечают, что стоимость бензина перестанет увеличиваться со следующей недели: поможет падение нефтяных котировок и ожидающееся снижение акцизов.
Золотой литр
На фоне дорожающей нефти и растущей привлекательности экспорта бензина и дизеля российские нефтяные компании и их заводы (НПЗ) резко подняли стоимость моторного топлива в опте. В итоге только за прошлую неделю цены на бензин на московских АЗС выросли сразу на 88–90 копеек, до 45,5 рубля за литр АИ-95, следует из данных Московской топливной ассоциации.
Чтобы минимизировать влияние нефтяных котировок на стоимость бензина, правительство рассматривает разные варианты. На прошлой неделе кабмин поручил Минфину, Минэнерго и ФАС проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. Речь идет об уменьшении акцизов на бензин на 2–4 рубля за литр.
Но правительством рассматриваются и другие варианты стабилизации цен — к примеру, увеличение объемов торгов топливом на бирже. Оно будет обсуждаться в ближайшее время, рассказал «Известиям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Информацию о том, что кабмин действительно рассматривает этот вопрос, «Известиям» подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК. При этом там отметили, что о результатах говорить пока преждевременно. Сейчас компании обязаны продавать на бирже как минимум 10% производимого бензина, 5% — дизельного топлива.
Также рассматривается введение гибкой шкалы акциза — при такой системе акцизы подстраиваются под мировые цены на нефть и не растут даже при ее повышении, добавил Дмитрий Махонин.
Правительство надеется стабилизировать цены на бензин начиная с июля — именно к началу этого месяца акцизы должны понизить, ранее говорил Дмитрий Козак.
— Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно, — отметил Дмитрий Махонин.
Речь идет об оптовой цене, по которой частные и принадлежащие нефтяникам АЗС закупают топливо, пояснил аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков. По его словам, она начала плавное снижение еще во вторник, и это продолжилось в среду. Но поскольку розничные цены следуют за оптовыми с лагом в 3–4 недели, ожидать именно уменьшения стоимости топлива на заправках пока преждевременно, уточнил он.
Для снижения розничных цен пришлось бы уменьшать акциз не на 2–4 рубля, а на 4–8 рублей, либо укреплять национальную валюту до 50 рублей за доллар, добавил близкий к кабмину источник «Известий». По данным ФАС, налоги составляют порядка 60% от конечной стоимости бензина.
Зарождающийся тренд на снижение объясняется сразу несколькими факторами, отметил Виктор Костюков. Во-первых, это начавшееся падение цены на нефть, произошедшее на фоне готовящегося смягчения сделки ОПЕК+. Во-вторых, в этом есть и заслуга властей, постоянно находящихся в диалоге с нефтяниками, считает эксперт.
В ожидании стабилизации
Стоимость бензина перестанет расти и будет заморожена на нынешних уровнях уже с будущей недели, следует из прогноза опрошенных «Известиями» аналитиков. При этом представители крупнейших топливных компаний не ответили на вопросы «Известий» о своих планах по корректировке отпускных цен на топливо.
Рост нефтяных котировок является ключевым фактором столь сильного подъема цен на бензин, а увеличение акциза обычно сглаживается в рознице, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Но в этот раз весеннее повышение акцизов совпало с быстрым ростом стоимости нефти. По мнению эксперта, эффект от снижения акцизов должен стабилизировать и, возможно, даже снизить розничные цены, но значительного падения всё же ожидать не стоит.
Вероятнее всего, на фоне падения нефтяных котировок и давления властей топливные компании начнут снижать цены уже с будущей недели, хотя это и оставит их в минусе, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С ним согласен и аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков.
Но правительству стоило бы обратить внимание и на рост потребительского спроса. Вместе с увеличением экспорта бензина и падением производства из-за ремонта ряда крупных НПЗ этот фактор в том числе препятствует снижению цен, считает гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. По его мнению, затягивать обсуждение новых предложений правительству нельзя, так как до снижения акцизов очень вероятны и дальнейшие существенные скачки цен.
Первое, что должно сделать правительство, — любыми способами восстановить баланс спроса и предложения, хотя это будет и нерыночный метод, согласен с ним президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, растущий спрос на бензин и привлекательность экспорта уже привели к тому, что розничные цены оказались даже ниже оптовых.
По мнению экспертов, правительству в итоге удастся найти выход и стабилизировать цены в течение ближайших двух месяцев. Впрочем, предупреждают они, кабмину стоило бы начать действовать на опережение.