Российские компании готовы сохранять текущие розничные цены на бензин

Российские нефтяные компании на экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили готовность сохранять текущие цены на бензин и дизельное топливо.

Представитель зампреда правительства Илья Джус подтвердил факт совещания.

«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка», — цитирует Джуса ТАСС.

На прошлой неделе в России резко выросла стоимость бензина. Так, цена на топливо марки Аи-92 выросла до 40,76 рубля за литр (+0,76 рубля), марки Аи-95 — до 43,6 рубля (+0,79 рубля). Дизельное топливо подорожало на 79 копеек, до 43,65 рубля.

29 мая Росстат сообщил, что цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13%. При этом, по данным ведомства, розничные цены на топливо увеличились лишь на 1%.