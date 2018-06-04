Медведев призвал производителей бензина не быть эгоистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании забыть об эгоизме в ситуации с ценами на бензин в стране. Об этом он заявил на встрече со своими заместителями.

«Нужно не ослаблять контроля вообще за тем, что происходит, потому что в такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизма», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик подчеркнул, что в соцсетях к нему обращаются люди, недовольные ростом цен на топливо.

При этом Медведев надеется, что снижение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо будет способствовать улучшению ситуации.

С 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо в России снижены на 2 тыс. рублей (до 9–11 тыс. рублей) и 3 тыс. рублей (до 4,66 тыс. рублей) за 1 т соответственно. Не исключено, что кабмин может дополнительно снизить ставку на топливо.

2 июня российские власти и 13 крупнейших нефтяных компаний договорились о фиксации цен на нефтепродукты. Цены установят на уровне 30 мая.

По данным Рoсстата, в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за 1 л.