Козак объяснил рост цен на топливо в России

Цены на бензин выросли из-за высоких цен на нефть на внешних рынках. Это делает производство бензина в России относительно невыгодным, но дефицита топлива в стране нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в РФ) может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет», –– сказал Козак в эфире программы «Вести в субботу».

Вице-премьер отметил, что по сравнению с мировыми ценами на бензин в России топливо дешевле.

«В такой же нефтяной стране, в Норвегии, они в рублевом выражении в два раза выше, чем в нашей стране. В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — указал политик.

По данным «Росстата», в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за литр. Всего с начала 2018 года бензин вырос в цене на 1,5%.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.

Также с начала месяца для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо: бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тыс. рублей за тонну.