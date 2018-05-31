Цена бензина в России за неделю выросла на 80 копеек

В России средняя розничная цена бензина за неделю с 21 по 28 мая выросла на 80 копеек. При этом стоимость дизельного топлива увеличилась на 81 копейку, следует из данных Росстата.

Цена бензина остановилась на отметке 42,83 рубля. До этого в течение двух недель подряд цены повысились сначала до 41 рубля, а потом и 42 рублей.

По данным Росстата, бензин марки Аи-92 подорожал на 81 копейку — до 41,09 рубля за литр, цена марки Аи-95 выросла на 79 копеек — до 44,06 рубля. Бензин марки Аи-98 также подорожал на 79 копеек — до 49,06 рубля за литр, уточняет «РИА Новости».

Всего с начала 2018 года бензин вырос в цене на 1,5%, а в годовом выражении прибавил в апреле 6,1%.

29 мая Росстат сообщил, что цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13%. При этом, по данным ведомства, розничные цены на топливо увеличились лишь на 1%.