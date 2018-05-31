Правительство снизит акцизы на бензин и дизтопливо с 1 июня

Власти России планируют снизить акцизы на бензин и дизельное топливо 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтекомпаниями.

В мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо достигли 40 рублей за литр. По данным «Росстата», всего с начала 2018 года бензин вырос в цене на 1,5%, а в годовом выражении прибавил в апреле 6,1%.

Как сообщают «Ведомости», на совещании Козака присутствовали министр энергетики Александр Новак, представители Федеральной антимонопольной службы, Минфина и руководители нефтяных компаний.

В итоге было принято решение сдержать рост цен на топливо и снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тыс. рублей за тонну.

При этом, как сообщил представитель вице-премьера Илья Джус, с 1 июля акцизы будут дополнительно снижены на 700 рублей за тонну.

Целью данных решений является стабилизация ситуации на топливном рынке. Мораторий на повышение цен продлится месяц.

Ранее Козак отмечал, что крупнейшие компании «готовы выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо». Это должно оказать существенное влияние на уровень цен на топливо.



31 мая сообщалось, что у правительства есть несколько вариантов стабилизации ситуации на рынке. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже.