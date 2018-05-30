Трамп ввел пошлину в 25% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп принял решение о вводе таможенных пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Китай использовал экономику США, подрывая справедливую торговлю, уточняется в опубликованном заявлении.

«В январе 2018 года администрация Трампа обнаружила, что перепроизводство стали и алюминия в Китае и, как следствие, воздействие на мировые рынки являются обстоятельством, которое угрожает нанести ущерб национальной безопасности Америки», — считают в администрации США.

Полный список товаров, на которые введут пошлины, не раскрывается и будет опубликован 15 июня.

Предполагается, что 25-процентные таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары будут взиматься с тех видов продукции, которые содержат высокие технологии и которые производятся в рамках программы «Сделано в Китае 2025».

20 мая глава министерства финансов США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем.

Разногласия двух стран по вопросам торговли возникли после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых Пекин якобы «похитил интеллектуальную собственность США». Позже Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это КНР составил перечень из 106 продуктов из США, на которые были утверждены 25% пошлины.