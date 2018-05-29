США анонсировали введение 25-процентных пошлин на товары из Китая

США введут ограничения на определенные инвестиции Китая, а также 25-процентные таможенные пошлины на ряд товаров, поставляемых из КНР на американский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ограничения подразумевают собой конкретные инвестиционные ограничения и усиление экспортного контроля в отношении физических и юридических лиц в целях укрепления национальной безопасности страны.

«Предлагаемые ограничения в отношении вложений капитала, а также меры ужесточения экспортного контроля будут объявлены к 30 июня, и их исполнение начнется вскоре после этого», — приводит ТАСС заявление Белого дома.

Отмечается, что 25-процентные таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары будут взиматься с тех видов продукции, которые содержат высокие технологии и которые производятся в рамках программы «Сделано в Китае 2025». 30 июня Вашингтон планирует огласить список мер по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса. Тарифы вступят в силу после их обнародования.

Разногласия между двумя странами возникли после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров и обвинения в похищении китайскими предпринимателями интеллектуальной собственности американских производителей. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это Пекин установил 25-процентные пошлины на 106 наименований продукции из США.