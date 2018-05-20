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Минфин США сообщил о приостановке введения взаимных пошлин с Китаем

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Фото: commons.wikimedia.org
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Глава министерства финансов США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Он также отметил прогресс в переговорах по вопросам торговли. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

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Кроме того, Китай согласился снизить пошлины на некоторые свои товары, отметил министр.

«Мы достигли очень значительного прогресса и договорились по общим принципам», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News. Ранее вице-премьер Госсовета Лю Хэ сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились не допустить торговой войны. 

17 и 18 мая в Вашингтоне состоялись консультации между торговыми делегациями США и Китая, которые договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита торгового баланса США в торговле с КНР. Кроме того, стороны согласились увеличить экспорт товаров Соединенных Штатов в Китай.

Разногласия двух стран по вопросам торговли возникли после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых Пекин якобы «похитил интеллектуальную собственность США». Позже Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это КНР составил перечень из 106 продуктов из США, на которые были утверждены 25% пошлины.

В начале мая стороны провели переговоры. США потребовали сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году, а Китай настаивал на прекращении расследования кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, а также отказе от пошлин на китайские товары. Переговоры не увенчались успехом.

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