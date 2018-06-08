Политолог объяснил намерение Запада вернуть Россию в G7

Взгляды президента США Дональда Трампа во многом расходятся с мнением руководства европейских стран – участниц саммита «большой семерки». Такое мнение выразил профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Кубышкин, комментируя предложение Трампа вернуть Россию в состав G8.

«Экономическая политика Трампа, его взгляд на некоторые международные проблемы в значительной степени расходятся с взглядами лидеров европейских государств – участников G7. А теперь не только у Франции и Германии, но даже и у Канады возникают вопросы к Трампу. И ему нужна опора», — отметил политолог. Его слова приводит агентство Sputnik.

Кубышкин отметил, что возвращение России в состав участников саммита поможет сдержать «напор стран Европы».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию нужно вернуть в состав «большой восьмерки» (G8).

Ранее американский лидер перед тем, как отправиться на встречу лидеров «большой семерки» в Канаду, заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.