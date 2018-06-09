Меркель назвала условие для возобновления формата G8 с Россией

Возвращение России в G7 возможно лишь при существенном прогрессе в разрешении проблем украинского кризиса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 8 июня на полях саммита «большой семерки» в канадской провинции Квебек.

«Мы все здесь (на саммите G7. — Прим. ред.) согласились с тем, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения», — приводит слова Меркель «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп 8 июня перед вылетом на саммит в Канаду заявил о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. По его мнению, Россия должна быть на встрече, быть участником. Позднее его поддержал и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах.