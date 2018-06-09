Идея вернуть Россию в G7 обсуждалась на двусторонних встречах в Квебеке

В ходе рабочих дискуссий в рамках саммита G7 идея президента США Дональда Трампа пригласить Россию в этот многосторонний формат не обсуждалась. Об этом заявила глава МИДа Канады Христя Фриланд.

По ее словам, подобное обсуждение велось только в формате двусторонних встреч на полях саммита в Квебеке. При этом глава ведомства подчеркнула, что Канада выступает против возвращения России, и заметила, что работа над финальным коммюнике саммита продолжается, сообщает «РИА Новости».

8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, Трамп заявил, что Россию нужно вернуть в состав «большой восьмерки» (G8).

Участники саммита «большой семерки» в Канаде из стран ЕС (Франция, Италия, Германия и Великобритания) единогласно выступили против возвращения России на этот неформальный форум.

6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что возврат России в «большую восьмерку» пока невозможен, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным.